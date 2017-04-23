Букет нарушений — на видео попал кортеж, ехавший по встречке в Бишкеке

23 апреля 2017, 14:05 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. По улицам Бишкека проехал кортеж, нарушая целый ряд Правил дорожного движения. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.

На видео видно, как группа автомобилей с тонированными стеклами и включенными спецсигналами едет по встречной полосе. Несколько машин были без государственных номеров.

По некоторым данным, это происходило во время празднования свадьбы 22 апреля в одной из новостроек.

Пресс-служба патрульной милиции Бишкека пока недоступна для комментариев.

По законодательству, владельцам гражданских автомобилей запрещено использовать спецсигналы.