Букет нарушений — на видео попал кортеж, ехавший по встречке в Бишкеке

23 апреля 2017, 14:05 Комментарии
БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. По улицам Бишкека проехал кортеж, нарушая целый ряд Правил дорожного движения. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.
На видео видно, как группа автомобилей с тонированными стеклами и включенными спецсигналами едет по встречной полосе. Несколько машин были без государственных номеров.
По некоторым данным, это происходило во время празднования свадьбы 22 апреля в одной из новостроек.
Пресс-служба патрульной милиции Бишкека пока недоступна для комментариев.
По законодательству, владельцам гражданских автомобилей запрещено использовать спецсигналы.