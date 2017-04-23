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Букет нарушений — на видео попал кортеж, ехавший по встречке в Бишкеке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422042-ru.html

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23 апреля 2017, 14:05       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. По улицам Бишкека проехал кортеж, нарушая целый ряд Правил дорожного движения. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.
На видео видно, как группа автомобилей с тонированными стеклами и включенными спецсигналами едет по встречной полосе. Несколько машин были без государственных номеров.
По некоторым данным, это происходило во время празднования свадьбы 22 апреля в одной из новостроек.
Пресс-служба патрульной милиции Бишкека пока недоступна для комментариев.
По законодательству, владельцам гражданских автомобилей запрещено использовать спецсигналы.

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