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Пропажа людей в шахте на Иссык-Куле — шахта обвалилась, воду выкачивают

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422041-ru.html

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Двое мужчин пропали в шахте на Иссык-Куле — их ищут

23 апреля 2017, 14:28       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Шахта на Иссык-Куле, в которой пропали двое мужчин, обвалилась, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Это случилось в селе Жыргалан Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области. Люди вошли в шахту 22 апреля в 16.30. Поиски начались через час.
Предположительно, обвал произошел из-за несоблюдения правил техники безопасности.
"В шахте произошел прорыв грунтовых вод. Сейчас воду выкачивают", - сказали в пресс-службе.
Создан оперативный штаб из представителей областного руководства и соответствующих структур по спасению шахтеров. В спасательной операции задействованы и местные жители.

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