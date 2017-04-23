Пропажа людей в шахте на Иссык-Куле — шахта обвалилась, воду выкачивают

23 апреля 2017, 14:28 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Шахта на Иссык-Куле, в которой пропали двое мужчин, обвалилась, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Это случилось в селе Жыргалан Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области. Люди вошли в шахту 22 апреля в 16.30. Поиски начались через час.

Предположительно, обвал произошел из-за несоблюдения правил техники безопасности.

"В шахте произошел прорыв грунтовых вод. Сейчас воду выкачивают", - сказали в пресс-службе.

Создан оперативный штаб из представителей областного руководства и соответствующих структур по спасению шахтеров. В спасательной операции задействованы и местные жители.