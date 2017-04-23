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Кыргызстанцы стали третьими на международном турнире по уличному спорту

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422039-ru.html

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Студенты из Кыргызстана признаны лучшими в СНГ по медицине катастроф

23 апреля 2017, 13:09       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Кыргызстанцы заняли третье место на международных соревнованиях по воркауту (уличный спорт), сообщила пресс-служба Государственного агентства по физической культуре и спорту.
© Фото / пресс-служба ГАМФКиСКыргызстанцы заняли третье место на международных соревнованиях по воркауту (уличный спорт) Турнир проходил в Москве. В нем принимали участие спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, России и Кыргызстана - стран Евразийского экономического союза.
Кыргызстан представляли Тамерлан Богатырев, Багаудин Талканов, Карек Абылгазиев и Максат Кадыров. Отечественные спортсмены заняли третье место в командном фристайле.
Воркаут включает в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях и других конструкциях.

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