Кыргызстанцы стали третьими на международном турнире по уличному спорту

23 апреля 2017, 13:09 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Кыргызстанцы заняли третье место на международных соревнованиях по воркауту (уличный спорт), сообщила пресс-служба Государственного агентства по физической культуре и спорту.

© Фото / пресс-служба ГАМФКиСКыргызстанцы заняли третье место на международных соревнованиях по воркауту (уличный спорт) Турнир проходил в Москве. В нем принимали участие спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, России и Кыргызстана - стран Евразийского экономического союза.

Кыргызстан представляли Тамерлан Богатырев, Багаудин Талканов, Карек Абылгазиев и Максат Кадыров. Отечественные спортсмены заняли третье место в командном фристайле.

Воркаут включает в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях и других конструкциях.