Вытащили сейф и угнали машину — в Бишкеке ограбили страховую компанию

23 апреля 2017, 13:25 Комментарии

БИШКЕК, 21 апр - Sputnik. В Бишкеке ограбили одну из страховых компаний, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан источник в правоохранительных органах.

По его данным, преступники ворвались в здание компании в ночь на 22 апреля, примерно в 3.20.

"Они связали сторожа - 64-летнего пожилого человека - и заставили его признаться в том, где хранятся деньги. Нашли сейф, вытащили во двор, погрузили в автомобиль Hyundai Accent, принадлежащий фирме, сели в эту машину и скрылись. Владелец фирмы говорит, что в сейфе хранилась сумма в 20 тысяч долларов и 150 тысяч сомов", - рассказал собеседник.

По сообщению источника, грабители уже объявлены в розыск.

В районном отделении милиции сообщение об ограблении подтвердили. В пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека эту информацию пока не комментируют.

В разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан представители страховой компании отказались давать какие-либо комментарии по этому случаю.