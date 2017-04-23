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Вытащили сейф и угнали машину — в Бишкеке ограбили страховую компанию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422038-ru.html

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23 апреля 2017, 13:25       Комментарии

БИШКЕК, 21 апр - Sputnik. В Бишкеке ограбили одну из страховых компаний, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан источник в правоохранительных органах.
По его данным, преступники ворвались в здание компании в ночь на 22 апреля, примерно в 3.20.
"Они связали сторожа - 64-летнего пожилого человека - и заставили его признаться в том, где хранятся деньги. Нашли сейф, вытащили во двор, погрузили в автомобиль Hyundai Accent, принадлежащий фирме, сели в эту машину и скрылись. Владелец фирмы говорит, что в сейфе хранилась сумма в 20 тысяч долларов и 150 тысяч сомов", - рассказал собеседник.
По сообщению источника, грабители уже объявлены в розыск.
В районном отделении милиции сообщение об ограблении подтвердили. В пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека эту информацию пока не комментируют.
В разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан представители страховой компании отказались давать какие-либо комментарии по этому случаю.

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