Муфтий Кыргызстана с рабочим визитом посетил Баткенскую область

23 апреля 2017, 12:44 Комментарии

Муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев 22 апреля с рабочим визитом посетил Баткенскую область, сообщает 23 апреля пресс-служба ДУМК.

В области муфтий встретился со священнослужителями и работниками местного казыята, также он провёл совещание и ознакомился о проделанной работай областного казыята.

В рамках своего рабочего визита Максатбек ажы Токтомушев встретился с полномочным представителям правительства Баткенской области Абишом Халмурзаевым. На встрече были обсуждены вопросы религиозной стабильности в Баткене.

"На встрече полпред Баткенской области поблагодарил муфтия за визит и наградил его медалью "15 лет Баткенской области" за активное участие в общественных и благотворительных работах", - сказали в пресс-службе.