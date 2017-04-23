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Муфтий Кыргызстана с рабочим визитом посетил Баткенскую область

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422037-ru.html

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23 апреля 2017, 12:44       Комментарии

Муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев 22 апреля с рабочим визитом посетил Баткенскую область, сообщает 23 апреля пресс-служба ДУМК.
В области муфтий встретился со священнослужителями и работниками местного казыята, также он провёл совещание и ознакомился о проделанной работай областного казыята.
В рамках своего рабочего визита Максатбек ажы Токтомушев встретился с полномочным представителям правительства Баткенской области Абишом Халмурзаевым. На встрече были обсуждены вопросы религиозной стабильности в Баткене.
"На встрече полпред Баткенской области поблагодарил муфтия за визит и наградил его медалью "15 лет Баткенской области" за активное участие в общественных и благотворительных работах", - сказали в пресс-службе.

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