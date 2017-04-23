На Иссык-Куле двое мужчин остались под завалами угольного месторождения

23 апреля 2017, 11:43 Комментарии

В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области произошел обвал угольного место рождения Жыргалан-Доргокомур". Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства области сообщает.

Как уточняется, ЧП произошло накануне 22 апреля примерно в 17.35 часов вечера.

"Предположительно, обвал случился из-за несоблюдения правил техники безопасности. Под руководством первого заместителя полпреда в Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова создан оперативный штаб из числа сотоудников соответствующих структур по спасению Нурбекова Кайрата и Тойматова Азамата. В спасательной операции задействованы также местные жители. Ведутся работы по откачиванию воды из штольни. Каждый час проводится совещание с руководителями в онлайн режиме", - проинформировали в полпредстве.