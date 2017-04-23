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На Иссык-Куле под завалом угольной шахты остались два человекаНа Иссык-Куле под завалом угольной шахты остались два человека

На Иссык-Куле двое мужчин остались под завалами угольного месторождения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358753_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422036-ru.html

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23 апреля 2017, 11:43       Комментарии

В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области произошел обвал угольного место рождения Жыргалан-Доргокомур". Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства области сообщает.
Как уточняется, ЧП произошло накануне 22 апреля примерно в 17.35 часов вечера.
"Предположительно, обвал случился из-за несоблюдения правил техники безопасности. Под руководством первого заместителя полпреда в Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова создан оперативный штаб из числа сотоудников соответствующих структур по спасению Нурбекова Кайрата и Тойматова Азамата. В спасательной операции задействованы также местные  жители. Ведутся работы по откачиванию воды из штольни. Каждый час проводится совещание с руководителями в онлайн режиме", - проинформировали в полпредстве.

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