23 апреля 2017, 11:36 Комментарии

Бишкек, 23 апреля /Кабар/. На Иссык-Куле под завалом угольной шахты остались два человека, сообщает пресс-служба Полномочного Представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области.

По данным управления МЧС по Иссык-Кульской области 22 апреля 2017 года примерно в 17.35 часов произошел обвал шахты в месторождении угля, где ведет работу ОсОО "Жыргалан-Доргокомур" предположительно из-за несоблюдения правил техники безопасности.

Под руководством первого заместителя полномочного представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова создан оперативный штаб из числа представителей аппарата полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области и соответствующих структур по спасению Нурбекова Кайрата и Тойматова Азамата.

В спасательной операции задействованы как местные жители, так и представители соответствующих структур области, ведутся работы по откачиванию воды из штольни.

Каждый час проводится совещание с руководителями в онлайн режиме.