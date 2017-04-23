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На Иссык-Куле двое мужчин остались под завалами угольного месторожденияНа Иссык-Куле двое мужчин остались под завалами угольного месторожденияЯ не безработный! 7 вещей, бесящих бишкекского "наемного воина"Я не безработный! 7 вещей, бесящих бишкекского "наемного воина"

На Иссык-Куле под завалом угольной шахты остались два человека

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422035-ru.html

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23 апреля 2017, 11:36       Комментарии

Бишкек, 23 апреля /Кабар/. На Иссык-Куле под завалом угольной шахты остались два человека, сообщает пресс-служба Полномочного Представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области.
По данным управления МЧС по Иссык-Кульской области 22 апреля 2017 года примерно в 17.35 часов произошел обвал шахты в месторождении угля, где ведет работу ОсОО "Жыргалан-Доргокомур" предположительно из-за несоблюдения правил техники безопасности.
Под руководством первого заместителя полномочного представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова создан оперативный штаб из числа представителей аппарата полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области и соответствующих структур по спасению Нурбекова Кайрата и Тойматова Азамата.
В спасательной операции задействованы как местные жители, так и представители соответствующих структур области, ведутся работы по откачиванию воды из штольни.
Каждый час проводится совещание с руководителями в онлайн режиме.

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