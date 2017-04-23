Я не безработный! 7 вещей, бесящих бишкекского "наемного воина"

23 апреля 2017, 11:29 Комментарии

Удивительно, но модное нынче понятие "фриланс" появилось еще в средневековье. Тогда его употребляли в отношении наемных воинов. Сейчас же многие обыватели считают, что у фрилансеров практически райская жизнь, не обремененная нудными офисными требованиями приходить вовремя, носить спецодежду и отрабатывать энное количество часов.

Этот текст, написанный на основе мнений нескольких внештатных работников, доказывает, что не так уж все безоблачно на удаленной работе.

Глупые шутки офисных клерков Они находят время на все, кроме работы: на разборки, кто чей обед съел, бесцельные скитания по офису, глупые шутки в курилке и их пересказывание за долгим обедом. Рассказы друзей о такой "работе" я искренне не люблю. Может, это от зависти, но скорее всего потому, что это правда, - они используют рабочее время крайне нерационально. И за что им только деньги платят?

"О, новая серия Шерлока!" - ох уж эта прокрастинация Для работы вне штата нужна нехилая самоорганизация, но опыт показывает, что ничто абсолютно (даже мысль о приближающемся дедлайне) не спасает фрилансеров от бесконечного "сделаю позже". В итоге, потратив день на кофе с друзьями, кино с подругой и любимый сериал, ты садишься за работу, когда все нормальные люди ложатся спать. Ты "пилишь" проект до 5 утра, а потом все возвращается на круги своя...

Заказчики, которые не торопятся отвечать на письма Если в офисе ты можешь показать работу начальнику и тут же получить "люлей", то в онлайн-бизнесе приходится днями, а то и неделями ждать хоть какой-то реакции от заказчика. Не спасает огромное количество чатов, мессенджеров, социальных сетей. Обратной связи как не было, так и нет.

Я не безработный! Я веду по три проекта одновременно, работаю 12 часов в день, 7 дней в неделю, но это не спасает меня от недоумевающих вопросов друзей: "Ну ты же дома бездельничаешь, а не горбатишься в офисе по восемь часов, с чего это ты устал?!" и оскорбительных намеков родителей, не пора ли мне найти работу... Тот факт, что я не просыпаюсь каждый день по будильнику, не ношу белую рубашку и не протираю штаны в офисном кресле, не означает, что я разгильдяй.

"Ты должен быть на связи 24/7", - говорят они Да, и именно поэтому вы, заказчики, начинаете писать мне в 11 вечера в воскресенье, срочно требовать отчетов субботним утром или созвона в Skype в пятницу вечером... Вы правда считаете, что более подходящего времени нет?

Ну почему?! Почему мне не дают зарплату в конвертах? Фрилансеры не получают зарплату на руки, ровно так же, как не используют дебетовые карты. Ну представьте, какой был бы процент при перечислении денег, например, из Сиднея. Обычно зарплаты нам отправляют через электронные платежные системы вроде "Золотой короны". Но есть один нюанс: просто так деньги со счета в кыргызстанском банке не снимешь, нужно пройти суровое испытание многочасовой очередью.