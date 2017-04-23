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СМИ: КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-kndr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422033-ru.html

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23 апреля 2017, 11:22       Комментарии

Бишкек, 23 апреля /Кабар/. Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом в том случае, если ее власти будут следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя северокорейского МИД.
Такое заявление стало ответом на недавнее интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для Австралии. Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.
"Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании за США в изолировании и подавлении Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", — заявил представитель северокорейского МИД.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерные испытания и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одни ядерные испытания. Кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний.
Шестого марта 2017 года КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. На следующий день командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.
Ситуация вокруг КНДР усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову группы американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.
Источник РИА Новости

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