Студенты из Кыргызстана признаны лучшими в СНГ по медицине катастроф

23 апреля 2017, 10:52 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Студенты медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета заняли первое место на Всероссийской научно-практической олимпиаде студентов и молодых ученых по медицине катастроф, сообщили в деканате вуза.

Олимпиада проходила в пятницу, 21 апреля, в Российском национальном исследовательском медицинском университете в Москве. Участвовали 26 команд из стран СНГ. Победила команда из Кыргызстана, в которую вошли студенты-педиатры Роман Степашкин, Кирилл Болбачан и Яна Колышкина.

"Кыргызстанцы состязались с пятикурсниками и шестикурсниками. Во многом им пришлось импровизировать, так как в некоторых заданиях они сталкивались с непройденным материалом", - говорится в сообщении.

Медицина катастроф - область медицины, затрагивающая помощь в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях массового появления пострадавших или заболевших.