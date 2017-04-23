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Студенты из Кыргызстана признаны лучшими в СНГ по медицине катастроф

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422032-ru.html

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23 апреля 2017, 10:52       Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Студенты медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета заняли первое место на Всероссийской научно-практической олимпиаде студентов и молодых ученых по медицине катастроф, сообщили в деканате вуза.
Олимпиада проходила в пятницу, 21 апреля, в Российском национальном исследовательском медицинском университете в Москве. Участвовали 26 команд из стран СНГ. Победила команда из Кыргызстана, в которую вошли студенты-педиатры Роман Степашкин, Кирилл Болбачан и Яна Колышкина.
"Кыргызстанцы состязались с пятикурсниками и шестикурсниками. Во многом им пришлось импровизировать, так как в некоторых заданиях они сталкивались с непройденным материалом", - говорится в сообщении.
Медицина катастроф - область медицины, затрагивающая помощь в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях массового появления пострадавших или заболевших.

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