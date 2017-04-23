Поделись книгой — в Бишкеке проходит акция помощи баткенскому селу

23 апреля 2017, 9:41 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. В Бишкеке проходит акция по сбору книг для библиотеки села Кулунду Баткенской области, об этом сообщается на официальной странице благотворительного фонда "Апаке".

По данным фонда, директор сельской библиотеки лично восполняет дефицит художественной литературы, приобретая издания в магазинах Оша или Джалал-Абада. Активисты "Апаке" предлагают бишкекчанам принять участие в акции по сбору книг для жителей Кулунду. Можно передать произведения кыргызских, русских и зарубежных авторов, написанные в разных жанрах, а также тематические энциклопедии.

Книги принимаются в следующих точках сбора:

<ul> <li>офис МБФ "Ошский рынок" - улица Киевская, 203а;</li> <li>офис МБФ "Дордой" - жилмассив "Додой", улица Кожевенная, 1 (рынок "Кербен");</li> <li>офис МБФ "Центр" - улица Шопокова, 36;</li> <li>офис МБФ "Аламединский рынок" - улица Мусы Джалиля, 148;</li> <li>офис "Орто-Сай" - 7-й микрорайон, Орто-Сайский рынок, БЦ "Каухар" корпус 2, первый этаж;</li> <li>офис ОФ "Апаке" - улица Турусбекова, 13;</li> <li>кафе "Тюбетейка" - улица Турусбекова, 31;</li> <li>кафе "Тюбетейка" - улица Гоголя, 94а.</li> </ul>

Сбор литературы завершится 27 апреля.