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Новости Кыргызстана

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Бишкеку 139 лет. Мэрия подготовила большую праздничную программу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358752_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422030-ru.html

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23 апреля 2017, 9:35       Комментарии

Празднования, приуроченные ко дню рождения столицы Кыргызстана, начнутся с 25 и завершатся 30 апреля.
- 28 апреля в 11.00 открытие центра реабилитации "Оберег", "Рука в руке" (ул. Айтиева ½)
- 28 апреля в 18.00ч. открытие фонтана "Золотые рыбки" (ул.Абдрахманова, 137).
- 29 апреля с 11.00 до 14.00 часов на Старой площади театрализованное представление, праздничный концерт, выставка ярмарка, показ мод, показательные выступления спортсменов.
- 29 апреля с 11.00 до 16.00 в Дубовом парке и сквере "Курманжан Датка" фестиваль образования и спортивные мероприятия.
- 29 апреля в 12.00 в Национальной филармония имени Сатылганова состоится гала-концерт школьников "Балдар ааламы"
- 30 апреля 2017 г. на Старой площади состоятся состояния легкоатлетов и велосипедистов.
Свердловский район:
- 25 апреля в 11.00 в школе № 87 пройдет конкурс "Жаш Акылман" среди команд 8-ми школ с кыргызским языком обучения. - 29 апреля в 10.00 концерт на площади Победы - конкурсы, викторины, спортивные и показательные выступления.
- 28 и 29 апреля спектакли в театре Оперы и балета имени Малдыбаева, драматическом театре Муралиева и театре кукол Жангазиева.
- 29 апреля с 10.00 спортивные состязания в Карагачевой роще.
Первомайский район:
-27 апреля в 10.00 в школе-гимназии, телемост Бишкек-Алма-Ата "Герои-кыргызстанцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг".
-29 апреля в 14:00 в парке им. Панфилова концерт духового оркестра мэрии города Бишкек.
Октябрьский район:
- 27 апреля в 11.00 открытие шахматной площадки в парке Ата-Тюрка. - 29 апреля с 12.00-16.00 в парке Ата-Тюрка спортивные состязания "Веселые старты", флешмоб "Весна в Бишкеке", концерт ансамбля русской песни "Сувенир", народного ансамбля русской музыки "Радуга" и ансамбля вокалистов "Семетей".
- 29 апреля с 14:00 до 15:00 в парке "125-летие Бишкека"– концерт эстрадно

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