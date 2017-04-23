Бишкеку 139 лет. Мэрия подготовила большую праздничную программу

23 апреля 2017, 9:35 Комментарии

Празднования, приуроченные ко дню рождения столицы Кыргызстана, начнутся с 25 и завершатся 30 апреля.

- 28 апреля в 11.00 открытие центра реабилитации "Оберег", "Рука в руке" (ул. Айтиева ½)

- 28 апреля в 18.00ч. открытие фонтана "Золотые рыбки" (ул.Абдрахманова, 137).

- 29 апреля с 11.00 до 14.00 часов на Старой площади театрализованное представление, праздничный концерт, выставка ярмарка, показ мод, показательные выступления спортсменов.

- 29 апреля с 11.00 до 16.00 в Дубовом парке и сквере "Курманжан Датка" фестиваль образования и спортивные мероприятия.

- 29 апреля в 12.00 в Национальной филармония имени Сатылганова состоится гала-концерт школьников "Балдар ааламы"

- 30 апреля 2017 г. на Старой площади состоятся состояния легкоатлетов и велосипедистов.

Свердловский район:

- 25 апреля в 11.00 в школе № 87 пройдет конкурс "Жаш Акылман" среди команд 8-ми школ с кыргызским языком обучения. - 29 апреля в 10.00 концерт на площади Победы - конкурсы, викторины, спортивные и показательные выступления.

- 28 и 29 апреля спектакли в театре Оперы и балета имени Малдыбаева, драматическом театре Муралиева и театре кукол Жангазиева.

- 29 апреля с 10.00 спортивные состязания в Карагачевой роще.

Первомайский район:

-27 апреля в 10.00 в школе-гимназии, телемост Бишкек-Алма-Ата "Герои-кыргызстанцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг".

-29 апреля в 14:00 в парке им. Панфилова концерт духового оркестра мэрии города Бишкек.

Октябрьский район:

- 27 апреля в 11.00 открытие шахматной площадки в парке Ата-Тюрка. - 29 апреля с 12.00-16.00 в парке Ата-Тюрка спортивные состязания "Веселые старты", флешмоб "Весна в Бишкеке", концерт ансамбля русской песни "Сувенир", народного ансамбля русской музыки "Радуга" и ансамбля вокалистов "Семетей".

- 29 апреля с 14:00 до 15:00 в парке "125-летие Бишкека"– концерт эстрадно