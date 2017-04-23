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Раненного при атаке на ФСБ в Хабаровске кыргызстанца прооперировали

Источник:
http://kabar.kg/news/ranennogo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422029-ru.html

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23 апреля 2017, 9:51       Комментарии

Бишкек, 23 апреля /Кабар/. Две операции провели раненному при нападении на ФСБ в Хабаровске, его состояние стабильно, сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.
Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы 21 апреля, еще один человек получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.
"В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает. Пока он находится под постоянным наблюдением в реанимации. Завтра будет решаться вопрос о переводе его в обычную палату", — сообщил собеседник.
Поданным МИД Кыргызстана, ранение получил гражданин Кыргызстана Талант Жумаев, 1980 года рождения. Т. Жумаев был приглашен сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика.

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