Двое мужчин пропали в шахте на Иссык-Куле — их ищут

23 апреля 2017, 9:24 Комментарии

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. Двое мужчин пропали в шахте, расположенной в селе Жыргалан Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан родственница одного из пропавших.

"Есть информация, что в шахте могли прорваться грунтовые воды. На место вызвали водолазов, но те отказались погружаться в шахту из-за большой опасности", - сказал собеседник.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) рассказали, что мужчины являются работниками этой шахты.

"Они вошли туда в 16.30. Поиски начались через час. Прорыв грунтовых вод лишь одна из причин по которой могли потеряться люди, потому что шахта очень большая. Поиски продолжались до 5.00. Через некоторое время поисковые работы возобновят", - проинформировали в МЧС.

Поиски ведут 15 спасателей.