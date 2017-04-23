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В каких районах Бишкека и Чуйской области 24 апреля отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422027-ru.html

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23 апреля 2017, 9:00       Комментарии

24 апреля в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Красный строитель"; улицы Байтик баатыра, Элебаева, Жукеева-Пудовкина, Лермонтова, Сокулукская, Орозбекова, Тоголок Молдо, Саадаева, переулок Геологический, Фере;
– село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Ормокоева, Рысмендеева);
С 9:00 до 17:00:
– жилмассив "Кок-Жар" (улицы Кулмурзаева, Керемет);
– 11 мкр., №№ 12/1, 13/1, 14/1, мкр. "Достук", №№ 1/9;
– жилмассив "Арча –Бешик", "Ак-Босого", "Тынчтык";
– улицы Ленская, Скандинавская.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Восток, Лебединовка (улицы Школьная, Советская, Энгельса, Мичурина, Озерная, Степная, проспект Ленина); Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Пушкина, Садовая, Кундучалова); Полтавка (улицы Партизанская, Октябрьская, Центральная, Коминтерна).
С 10:00 до 17:00:
– село Нижнечуйское.
С 12:00 до 17:00:
– село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Первомайская, Шевченко, Крупской).

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