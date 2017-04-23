В каких районах Бишкека и Чуйской области 24 апреля отключат электричество

23 апреля 2017, 9:00 Комментарии

24 апреля в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель"; улицы Байтик баатыра, Элебаева, Жукеева-Пудовкина, Лермонтова, Сокулукская, Орозбекова, Тоголок Молдо, Саадаева, переулок Геологический, Фере;

– село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Ормокоева, Рысмендеева);

С 9:00 до 17:00:

– жилмассив "Кок-Жар" (улицы Кулмурзаева, Керемет);

– 11 мкр., №№ 12/1, 13/1, 14/1, мкр. "Достук", №№ 1/9;

– жилмассив "Арча –Бешик", "Ак-Босого", "Тынчтык";

– улицы Ленская, Скандинавская.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Восток, Лебединовка (улицы Школьная, Советская, Энгельса, Мичурина, Озерная, Степная, проспект Ленина); Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Пушкина, Садовая, Кундучалова); Полтавка (улицы Партизанская, Октябрьская, Центральная, Коминтерна).

С 10:00 до 17:00:

– село Нижнечуйское.

С 12:00 до 17:00:

– село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Первомайская, Шевченко, Крупской).