В каких районах Бишкека и Чуйской области 24 апреля отключат электричество

23 апреля 2017, 9:00 Комментарии
24 апреля в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Красный строитель"; улицы Байтик баатыра, Элебаева, Жукеева-Пудовкина, Лермонтова, Сокулукская, Орозбекова, Тоголок Молдо, Саадаева, переулок Геологический, Фере;
– село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Ормокоева, Рысмендеева);
С 9:00 до 17:00:
– жилмассив "Кок-Жар" (улицы Кулмурзаева, Керемет);
– 11 мкр., №№ 12/1, 13/1, 14/1, мкр. "Достук", №№ 1/9;
– жилмассив "Арча –Бешик", "Ак-Босого", "Тынчтык";
– улицы Ленская, Скандинавская.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Восток, Лебединовка (улицы Школьная, Советская, Энгельса, Мичурина, Озерная, Степная, проспект Ленина); Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Пушкина, Садовая, Кундучалова); Полтавка (улицы Партизанская, Октябрьская, Центральная, Коминтерна).
С 10:00 до 17:00:
– село Нижнечуйское.
С 12:00 до 17:00:
– село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Первомайская, Шевченко, Крупской).