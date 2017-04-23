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Индия и Пакистан вступают в ШОС. Решение будет принято на саммите в Астане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358751_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422026-ru.html

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23 апреля 2017, 8:51       Комментарии

Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества, определили повестку дня саммита глав государство ШОС, который будет проходить в Астане 8-9 июня 2017 года.
Главы МИД так же провели свое заседание также в столице Казажстана. "Министры одобрили проекты Астанинской декларации глав государств-членов ШОС и Информационного сообщения по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС, в которых отражены основные подходы и задачи Организации на ближайшую перспективу" - сообщила пресс-служба
На рассмотрение глав государств ШОС будет вынесен вопрос о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в организацию с предоставлением официального статуса.
Главы МИД подчеркнули, что прием новых государств-членов ШОС и дальнейшее углубление сотрудничества со странами-наблюдателями и партнерами по диалогу имеют важное значение для развития и повышения потенциала.
Министры высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности, прежде всего в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Особое место в повестке дня занимают вопросы международной информационной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Как отмечают эксперты: "В текущей геополитической ситуации, укрепление ШОС имеет ключевое значение, для поддержания мира и стабильности. Организация включает в себя страны, обладающие ядерным оружием, занимающим колоссальные территории, численность населения которых составляет около половицы обитателей планеты Земли. Это мощная сила, по многим показателям превосходящая существующие межгосударственные союзы и военные альянсы, созданные западом".

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