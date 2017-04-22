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В Гуанчжоу презентовали возможности Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-guanchz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422024-ru.html

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22 апреля 2017, 21:36       Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Гуанчжоу презентовало инвестиционные и туристические возможности страны. Презентация состоялась в Ассоциации логистов провинции Гуандун Китая. По сообщению Консульства, в ней приняло участие около 30 предпринимателей, среди которых были представители сферы туризма провинции. Участникам были показаны видеоролики о Кыргызстане.
Перед собравшимися выступил Генеральный консул М.Тентимишов, который рассказал предпринимаемые государством шаги по привлечению зарубежных инвестиций и туристов.
Далее, вице-консул Д.Кочкоров представил предпринимателям информацию об инвестиционных возможностях КР в разных сферах экономики, в том числе туризма, производства кожаных изделий, услуг и т.д.
Презентация вызвала живой интерес у аудитории, было задано много вопросов касательно условий ведения бизнеса, налогообложения, туризма, виз, сотрудничества между специализированными образовательными учреждениями и т.д., на которые были даны подробные и обстоятельные ответы. Возможности Кыргызстана заинтересовали гостей, которые в лице Генерального секретаря Ассоциации Лянь Юйсиа и Исполнительного директора Ма Жэньхун поблагодарили Генконсульство Кыргызстана в Гуанчжоу.
По итогам презентации, достигнута договоренность об организации ознакомительного визита предпринимателей Ассоциации логистов в Кыргызстан в конце июня - начале июля нынешнего года.

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