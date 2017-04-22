В Гуанчжоу презентовали возможности Кыргызстана

22 апреля 2017, 21:36 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Гуанчжоу презентовало инвестиционные и туристические возможности страны. Презентация состоялась в Ассоциации логистов провинции Гуандун Китая. По сообщению Консульства, в ней приняло участие около 30 предпринимателей, среди которых были представители сферы туризма провинции. Участникам были показаны видеоролики о Кыргызстане.

Перед собравшимися выступил Генеральный консул М.Тентимишов, который рассказал предпринимаемые государством шаги по привлечению зарубежных инвестиций и туристов.

Далее, вице-консул Д.Кочкоров представил предпринимателям информацию об инвестиционных возможностях КР в разных сферах экономики, в том числе туризма, производства кожаных изделий, услуг и т.д.

Презентация вызвала живой интерес у аудитории, было задано много вопросов касательно условий ведения бизнеса, налогообложения, туризма, виз, сотрудничества между специализированными образовательными учреждениями и т.д., на которые были даны подробные и обстоятельные ответы. Возможности Кыргызстана заинтересовали гостей, которые в лице Генерального секретаря Ассоциации Лянь Юйсиа и Исполнительного директора Ма Жэньхун поблагодарили Генконсульство Кыргызстана в Гуанчжоу.

По итогам презентации, достигнута договоренность об организации ознакомительного визита предпринимателей Ассоциации логистов в Кыргызстан в конце июня - начале июля нынешнего года.