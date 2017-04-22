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Лысенький мальчик из КР идет на поправку, улыбается и смотрит мультики

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422023-ru.html

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В США арестовали десятилетнего мальчика-аутиста

22 апреля 2017, 20:44       Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Обследование полуторагодовалого Саши Риппа в Южной Корее показало, что мальчик идет на поправку, пишет на своей странице в Facebook волонтер Светлана Багиян, принимавшая участие в сборе средств для лечения ребенка.
Багиян благодарит всех, кто помогал малышу.
"Сейчас в Корее один маленький, худенький, лысенький мальчик смотрит мультики и смеется благодаря вам", - написала волонтер.
Она добавила, что у дедушки Саши, который также страдает онкозаболеванием, наблюдается положительная динамика.
Врачи диагностировали у кыргызстанца Саши Риппа лимфому Беркитта - раковую опухоль очень высокой степени злокачественности. На лечение малыша в Республике Корея требовалось 337 тысяч долларов. Их удалось собрать общими усилиями неравнодушных кыргызстанцев.

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