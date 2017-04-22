МЧС готовится к возможным селям и паводкам в Кыргызстане

22 апреля 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Сегодня, 22 апреля, министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов провел оперативное совещание с участием начальников структурных и территориальных подразделений, в ходе которого заявил о необходимости своевременного предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в весенний период, сообщает пресс-служба МЧС.

"В связи с неустойчивой погодой ожидается поднятие уровня воды в реках. Это может привести к селевым явлениям, активизируются оползневые и паводковые процессы", - отметил Боронов.

На совещании также выступил директор Агентства гидрометеорологии при МЧС Зарылбек Итибаев. Он рассказал, какая температура воздуха ожидается в республике в ближайшие дни.

"До 27 апреля в Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях воздух прогреется до 25 градусов, а в Чуйской - до 30", - проинформировал Итибаев.

Еще жарче будет в южных регионах страны - там термометры покажут 32 градуса.

Повышение температуры, по словам специалистов, приведет к обильному таянию снега, а с 27 апреля в республике прогнозируются еще и ливневые дожди, что увеличит риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Кубатбек Боронов поручил всем руководителям структурных и территориальных подразделений подготовиться к их оперативной ликвидации.