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МЧС готовится к возможным селям и паводкам в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422022-ru.html

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22 апреля 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Сегодня, 22 апреля, министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов провел оперативное совещание с участием начальников структурных и территориальных подразделений, в ходе которого заявил о необходимости своевременного предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в весенний период, сообщает пресс-служба МЧС.
"В связи с неустойчивой погодой ожидается поднятие уровня воды в реках. Это может привести к селевым явлениям, активизируются оползневые и паводковые процессы", - отметил Боронов.
На совещании также выступил директор Агентства гидрометеорологии при МЧС Зарылбек Итибаев. Он рассказал, какая температура воздуха ожидается в республике в ближайшие дни.
"До 27 апреля в Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях воздух прогреется до 25 градусов, а в Чуйской - до 30", - проинформировал Итибаев.
Еще жарче будет в южных регионах страны - там термометры покажут 32 градуса.
Повышение температуры, по словам специалистов, приведет к обильному таянию снега, а с 27 апреля в республике прогнозируются еще и ливневые дожди, что увеличит риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Кубатбек Боронов поручил всем руководителям структурных и территориальных подразделений подготовиться к их оперативной ликвидации.

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