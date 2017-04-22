Дождь и снег — прогноз погоды по Кыргызстану на воскресенье

22 апреля 2017, 19:50 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. В воскресенье, 23 апреля, на значительной территории Кыргызстана пройдут дожди, в горных районах выпадет снег, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В стране ожидаются грозы, на некоторых дорогах снежный накат и гололедица.

В Чуйской и Таласской областях ночью термометры покажут 3-5 градусов тепла, а днем до +24.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в ночное время будет до +12, днем 23-25 градусов выше нуля.

В Нарынской области ночью от -2 до +5, днем ожидается до 17 градусов тепла.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 6 градусов со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 14.

В Оше ночью будет 8 градусов тепла, а днем +23.

В Бишкеке ночью ожидается +7, в дневное время 23 градуса выше нуля.