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Дождь и снег — прогноз погоды по Кыргызстану на воскресенье

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422021-ru.html

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22 апреля 2017, 19:50       Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. В воскресенье, 23 апреля, на значительной территории Кыргызстана пройдут дожди, в горных районах выпадет снег, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В стране ожидаются грозы, на некоторых дорогах снежный накат и гололедица.
В Чуйской и Таласской областях ночью термометры покажут 3-5 градусов тепла, а днем до +24.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в ночное время будет до +12, днем 23-25 градусов выше нуля.
В Нарынской области ночью от -2 до +5, днем ожидается до 17 градусов тепла.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 6 градусов со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 14.
В Оше ночью будет 8 градусов тепла, а днем +23.
В Бишкеке ночью ожидается +7, в дневное время 23 градуса выше нуля.

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