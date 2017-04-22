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Один из сбитых школьников пришел в сознание

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/odin-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422020-ru.html

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Подозреваемый в наезде на школьников рассказал, почему уехал с места ДТП

22 апреля 2017, 19:39       Комментарии

Один из сбитых накануне 21 апреля, на пешеходном переходе школьников, пришел в сознание. Об этом K-News сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.
По его словам, второй до сих пор находится в коме.
"Один из мальчиков начал разговаривать и узнавать родных. К сожалению, второй школьник находится в коме и не приходит в сознание. Врачи делают все возможное", — сказал министр.
Напомним, 21 апреля на улице Чапаева сбили двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Уточняется, что водитель автомашины "Мерседес Бенц", ехал на большой скорости и совершил наезд на детей 10-12 лет.

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