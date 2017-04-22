Один из сбитых школьников пришел в сознание

22 апреля 2017, 19:39 Комментарии

Один из сбитых накануне 21 апреля, на пешеходном переходе школьников, пришел в сознание. Об этом K-News сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, второй до сих пор находится в коме.

"Один из мальчиков начал разговаривать и узнавать родных. К сожалению, второй школьник находится в коме и не приходит в сознание. Врачи делают все возможное", — сказал министр.

Напомним, 21 апреля на улице Чапаева сбили двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Уточняется, что водитель автомашины "Мерседес Бенц", ехал на большой скорости и совершил наезд на детей 10-12 лет.