Как заработать миллион — 8 мнений кыргызстанцев

22 апреля 2017, 19:17 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Как в Кыргызстане можно заработать миллион долларов, выясняла редакция Sputnik. Наши респонденты - представители разных групп населения и профессий.

Бейшенбек Иманалиев, бизнесмен В молодости я не мечтал стать миллионером, но всегда хотел, чтобы у меня было достаточно денег как для себя, так и для близких. Еще в советское время начал работать в строительной сфере и к 42 годам стал директором предприятия. Потом начал свой бизнес - с нуля. У меня были только костюм и печать. Офис взял в аренду, даже стулья там были чужие. Сейчас все по-другому. Думаю, я разбогател благодаря упорному труду и тому, что никому не желал зла. Могу добавить, что всегда мыслил в позитивном русле.

Орункул Шабралиева, модель Чтобы заработать миллион, нужно сначала в это поверить - по-моему, мысли материализуются. Надо иметь четкий бизнес-план и работать по нему. Что касается меня, то я начала учиться на визажиста. В Кыргызстане бурно развивается индустрия красоты, это обещает большую прибыль. Кроме того, у меня есть контракт с иностранной компанией: за одну фотосессию платят 3-4 тысячи долларов. Поэтому я верю, что в один прекрасный день заработаю свой миллион.

Эрик Жумабаев, мигрант Я когда-то работал верстальщиком в газетах и журналах, параллельно поступил в вуз, потом трудился на радио и ТВ. Сейчас работаю в Южной Корее и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Хороший заработок не зависит от страны пребывания или каких-то условий, главное - найти работу по душе, тогда перед тобой откроются любые двери. Я не хвастаю, но часто ставлю себя в пример: миллион долларов пока не имею, а вот миллион сомов уже заработал.

Кельдибек Садыкбеков, водитель маршрутки Чтобы заработать миллион, надо изначально иметь большие деньги, чтобы вложить их в какое-то дело. Еще обязательно нужны связи, у нас без этого никак. Некоторые мои бывшие коллеги хорошо зарабатывают: они арендовали маршрутки, накопили средства, а потом купили собственные бусы, которые теперь сдают другим. Но мне уже 60 лет, и я не мечтаю о миллионе...

Нурсултан Медетбеков, банковский служащий Во-первых, не только в Кыргызстане, но и в других странах, чтобы заработать миллион, нужно работать на себя. Если работаешь на государство или "на дядю", миллион долларов - это миф. Во-вторых, деньги "делают" больше денег, поэтому к ним надо относиться бережно. Такое же разумное отношения должно быть и к другим вещам.

Кубанычбек Идинов, ученый Какой миллион?! У 80 процентов кыргызстанцев нет денег даже "на черный день"! Большинству хватает средств только на повседневные нужды, а у многих и этого нет. Сейчас желающие заработать миллионы могут возить нужные товары из России и Беларуси, но в частном порядке это вряд ли удастся - надо работать через какие-нибудь ассоциации.

Чынгыз Макешов, предприниматель В 2000-х годах, когда я начал заниматься бизнесом, и не думал, что стану миллионером. Тогда даже 100 долларов казались мне большими деньгами, и первая цель была заработать именно их. После я начал стремиться к тысяче долларов, затем - к двум... Так дела пошли в гору. Если стремишься к богатству, нельзя отказываться даже от одного сома. Но не следует все время думать о миллионе, быть зависимым от денег. Лучше беспокоиться о качестве своих товаров или услуг - тогда и доходы вырастут.

Кайырбек Сарматов, фермер Чтобы много зарабатывать, надо заниматься тем, что ты действительно умеешь. Еще в любом бизнесе нужен надежный помощник. У меня таковыми являются сыновья - они помогают выращивать скот и пахать землю. Фермерство нам всем по душе, благодаря этому многие годы живем в достатке.