Кыргызстанец, повторивший трюк из "Матрицы", снова поразил зрителей

22 апреля 2017, 18:13 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Спортсмен из Кыргызстана Рафаэль Физиев выиграл бой против чемпиона Lumpinee таиландца Йодпаяка Ситсонгпинонга.

21 апреля в Бангкоке прошел турнир серии MUAY XTREME, где в главном поединке встретились Физиев и Ситсонгпинонг.

На седьмой секунде второго раунда кыргызстанец отправил соперника в нокаут.

Рафаэль Физиев, выступающий на ринге под псевдонимом Атаман, сейчас проживает в Пхукете (Таиланд) - у него контракт с известным бойцовским клубом Phuket Top Team. Спортсмен не раз становился чемпионом Кыргызстана и Казахстана по тайскому боксу по версии IFMA. На его счету 21 профессиональный поединок и уже 18 побед.

Интервью с кыргызстанцем Рафаэлем Физиевым, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>