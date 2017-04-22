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Кыргызстанец, повторивший трюк из "Матрицы", снова поразил зрителей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422017-ru.html

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22 апреля 2017, 18:13       Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Спортсмен из Кыргызстана Рафаэль Физиев выиграл бой против чемпиона Lumpinee таиландца Йодпаяка Ситсонгпинонга.
21 апреля в Бангкоке прошел турнир серии MUAY XTREME, где в главном поединке встретились Физиев и Ситсонгпинонг.
На седьмой секунде второго раунда кыргызстанец отправил соперника в нокаут.
Рафаэль Физиев, выступающий на ринге под псевдонимом Атаман, сейчас проживает в Пхукете (Таиланд) - у него контракт с известным бойцовским клубом Phuket Top Team. Спортсмен не раз становился чемпионом Кыргызстана и Казахстана по тайскому боксу по версии IFMA. На его счету 21 профессиональный поединок и уже 18 побед.
Интервью с кыргызстанцем Рафаэлем Физиевым, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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