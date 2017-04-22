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Школьники помогли потушить пожар в центре Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422015-ru.html

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22 апреля 2017, 17:02       Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. В Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Логвиненко произошел пожар, сообщил читатель через Whats App-канал Sputnik Кыргызстан.
"Мы с одноклассниками шли по Киевской и увидели дым. Там мужчина с ведром в одиночку тушил пожар. Видимо, это его магазин. Мы стали ему помогать, и пожар был потушен", - сообщил школьник.
В службе "101" рассказали, что вызов о возгорании в данном районе поступил, однако позже им сообщили, что пожар потушен. В МЧС пообещали уточнить сведения.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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