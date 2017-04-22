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Видео жестокого убийства архара камнем появилось в соцсетях

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422014-ru.html

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22 апреля 2017, 17:28       Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Пользователи Facebook в Кыргызстане активно делятся видео, запечатлевшим, как неизвестные люди убили архара.
На кадрах съемки видно, что животное, загнанное на выступ скалы, травят собаками. Затем один из "героев" видео сбрасывает сверху обломок скалы, отчего архар падает со скалы, и его начинают рвать собаки.
Пока не известно, где и кем сделано данное видео. Люди в ролике выкрикивают слова на кыргызском языке.
Архар является краснокнижным животным.
Самых редких и исчезающих животных КР смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан>>

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