Доллар США: 67.7950 (-0.0055) 
Евро: 73.0084 (+0.3568) 
Золото: 41.20 $/гр (+0.05) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видео жестокого убийства архара камнем появилось в соцсетяхВидео жестокого убийства архара камнем появилось в соцсетяхШкольники помогли потушить пожар в центре БишкекаШкольники помогли потушить пожар в центре Бишкека

Раненный при атаке на ФСБ в Хабаровске кыргызстанец находится в реанимации

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ranennyi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422013-ru.html

Похожие новости

Студенты из Кыргызстана признаны лучшими в СНГ по медицине катастроф

Раненного при атаке на ФСБ в Хабаровске кыргызстанца прооперировали

В Гуанчжоу презентовали возможности Кыргызстана

МЧС готовится к возможным селям и паводкам в Кыргызстане

Дождь и снег — прогноз погоды по Кыргызстану на воскресенье

22 апреля 2017, 17:03       Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Гражданин Кыргызстана, получивший ранение при нападении неонациста на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, был приглашен сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.
Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы, еще один человек получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен. Им оказался местный житель, имеющий связи с неонацистской группой. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.
"По информации УФСБ по Хабаровскому краю, при имевшем месте быть инциденте в здании УФСБ РФ по Хабаровскому 21 апреля 2017 года погибли сотрудник УФСБ и гражданин одной из стран СНГ, а гражданин Кыргызстана Талант Жумаев, 1980 года рождения, ранен", - сообщает МИД Кыргызстана.
По его данным, Т. Жумаев "был приглашен сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика". В настоящий момент Т.Жумаев находится в отделении реанимации 1-й краевой клинической больницы им. Сергеева. По данным МИД КР, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум