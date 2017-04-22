Раненный при атаке на ФСБ в Хабаровске кыргызстанец находится в реанимации

22 апреля 2017, 17:03 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Гражданин Кыргызстана, получивший ранение при нападении неонациста на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, был приглашен сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы, еще один человек получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен. Им оказался местный житель, имеющий связи с неонацистской группой. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

"По информации УФСБ по Хабаровскому краю, при имевшем месте быть инциденте в здании УФСБ РФ по Хабаровскому 21 апреля 2017 года погибли сотрудник УФСБ и гражданин одной из стран СНГ, а гражданин Кыргызстана Талант Жумаев, 1980 года рождения, ранен", - сообщает МИД Кыргызстана.

По его данным, Т. Жумаев "был приглашен сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика". В настоящий момент Т.Жумаев находится в отделении реанимации 1-й краевой клинической больницы им. Сергеева. По данным МИД КР, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.