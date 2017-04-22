Кыргызстан и Монголия договорились о взаимном открытии посольств

22 апреля 2017, 16:57 Комментарии

Министры иностранных дел Эрлан Абдылдаеви Цэндийн Мунх-Оргил обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Монголией. Как сообщает пресс-служба МИД, глава кыргызского внешнеполитического ведомства в своем послании отметил: "С особым чувством удовлетворения хотел бы отметить, что за четверть века, прошедших с момента установления дипломатических отношений, между нашими странами наблюдается полное политическое взаимопонимание, а наметившаяся в последние годы тенденция активизации политического диалога создает благоприятные условия для углубления и расширения всего спектра двустороннего сотрудничества".

М.Мунх-Оргил в свою очередь написал: "Мы стремимся к дальнейшему углублению наших дружественных отношений и обогащению нашего сотрудничества реальным экономическим содержанием. Выражаю уверенность, в том что наши с вами договоренности о взаимном открытии посольств, сотрудничестве в рамках Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, будут реализованы в ближайшее будущее".