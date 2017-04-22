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Ч.Турсунбеков: "Победы наших спортсменов на международной арене демонстрируют сплоченность кыргызского народа"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ch.tursun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422011-ru.html

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22 апреля 2017, 16:51       Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Торага Жогороку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 22 апреля принял участие в торжественной церемонии открытия Открытого Чемпионата Кыргызстана по таэквон-до ITF. По сообщению пресс-службы парламента КР, в своей речи Торага отметил, что Ассоциация таэквон-до является одной из крупнейших организаций пропагандирующих в Кыргызстане восточное единоборство. "42 тренера и около 5 тысяч человек задействованы в данном виде спорта. Крайне знаменательными и важными являются достижения наших спортсменов на международной арене. В прошлом году, к примеру, с Чемпионата мира по боевым искусствам кыргызстанские спортсмены вернулись с 14 медалями", - напомнил Торага.
Ч.Турсунбеков подчеркнул, что победы наших спортсменов укрепляют веру в успех каждого кыргызстанца. "Победы наших спортсменов на международной арене демонстрируют сплоченность кыргызского народа и единство Родины. Наши спортсмены обладают большим потенциалом, и наша задача на сегодняшний день заключается в создании всех необходимых условий для его полной реализации", - добавил он.
Кроме этого, Торага выразил благодарность президенту международной федерации таэквон-до ITF Чой Жунг Хва за проведение в Кыргызстане международного инструкторского семинара.
Торага Чыныбай Турсунбеков призвал кыргызстанцев больше уделять внимание спорту и физическому здоровью. "Спорт – это здоровье и выковывание огромной силы духа. Призываю наших граждан больше заниматься физкультурой, так как стойкость, стремление к достижению поставленных целей и воля к победе развиваются именно через спорт", - отметил Торага и вручил организаторам проводимого Чемпионата памятные сувениры.
В завершении своего выступления Торага выразил надежду, что на берегах Иссык-Куля в 2019 году на самом высоком уровне пройдет Чемпионат Азии по таэквон-до ITF.
В рамках мероприятия Торага Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову был вручен V дан Международной Ассоциации таэквон-до ITF. Напомним, Ч.Турсунбеков является почетным президентом Ассоциации таэквон-до Кыгызской Республики.

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