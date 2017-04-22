Xinhua: Ван И провел встречу со своим таджикским коллегой Сироджидином Асловым

22 апреля 2017, 15:53 Комментарии

Xinhua: Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу провел в Астане встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Асловым.

Ван И отметил, что Китай и Таджикистан -- добрые друзья, хорошие соседи и надежные партнеры. Главы двух государств установили прочные взаимодоверие и дружбу, что играет ведущую роль в развитии двусторонних отношений. В этом году отмечается 25-я годовщина установления китайско-таджикских дипломатических отношений, стороны проводят мероприятия, обобщают опыт, планируют будущее развитие. КНР готова использовать данную возможность, углубить сотрудничество с таджикской стороной в строительстве "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века" /"Пояс и путь"/, приложить усилия для развития взаимосвязи и сельского хозяйства, содействовать выводу двусторонних отношений на новый уровень и приложить усилия для того, чтобы двустороннее стратегическое партнерство действительно основывалось на консенсусе народов двух государств.

Сироджидин Аслов заявил, что Таджикистан и Китай являются близкими соседями, поддерживают братскую дружбу. Таджикистан -- одна из стран, которые первыми высказались в поддержку китайской инициативы о совместном строительстве "Экономического пояса Шелкового пути". Таджикистан является решительным партнером Китая в борьбе с "тремя силами зла" /терроризм, сепаратизм и экстремизм/. Таджикская сторона готова в дальнейшем укрепить взаимосвязь с Китаем, углубить деловое сотрудничество в области транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, экономики и торговли, а также в гуманитарной сфере.