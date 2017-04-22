Глава МЧС поручил начальникам подразделений своевременно предупреждать и ликвидировать возможные чрезвычайные ситуации в весенний период

22 апреля 2017, 15:52 Комментарии

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов 22 апреля провел оперативное совещание с участием начальников структурных и территориальных подразделений.

Как сообщает пресс-служба МЧС, глава ведомства поручил руководителям своевременно организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в весенний период.

"Необходимо своевременно решать организационные мероприятия со службами Гражданской защиты при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций в весенний период. В связи с неустойчивой погодой по республике ожидаются поднятие уровня воды в реках, это может привести к селевым явлениям, активизируются оползневые и паводковые процессы. Вопроса нехватки горюче-смазочных средств нет, все наши действия должны быть направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, при возникновении - своевременной ликвидации последствий", - сказал К.Боронов.