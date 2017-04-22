Доллар США: 67.7950 (-0.0055) 
Евро: 73.0084 (+0.3568) 
Золото: 41.20 $/гр (+0.05) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Xinhua: Ван И провел встречу со своим таджикским коллегой Сироджидином АсловымXinhua: Ван И провел встречу со своим таджикским коллегой Сироджидином АсловымНаезд на школьников — подозреваемый водворен в СИЗО на два месяцаНаезд на школьников — подозреваемый водворен в СИЗО на два месяца

Глава МЧС поручил начальникам подразделений своевременно предупреждать и ликвидировать возможные чрезвычайные ситуации в весенний период

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422009-ru.html

Похожие новости

Раненного при атаке на ФСБ в Хабаровске кыргызстанца прооперировали

В Гуанчжоу презентовали возможности Кыргызстана

МЧС готовится к возможным селям и паводкам в Кыргызстане

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 23-24 апреля возможны перерывы в электроснабжении

В Южной Корее успешно прооперированы 5 детей с пороком сердца из Кыргызстана

22 апреля 2017, 15:52       Комментарии

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов 22 апреля провел оперативное совещание с участием начальников структурных и территориальных подразделений.
Как сообщает пресс-служба МЧС, глава ведомства поручил руководителям своевременно организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в весенний период.
"Необходимо своевременно решать организационные мероприятия со службами Гражданской защиты при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций в весенний период. В связи с неустойчивой погодой по республике ожидаются поднятие уровня воды в реках, это может привести к селевым явлениям, активизируются оползневые и паводковые процессы. Вопроса нехватки горюче-смазочных средств нет, все наши действия должны быть направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, при возникновении - своевременной ликвидации последствий", - сказал К.Боронов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум