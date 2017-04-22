До 27 апреля температура воздуха в Чуйской области повыситься до 30 градусов, на юге — до 32 градусов тепла, - МЧС

22 апреля 2017, 15:59 Комментарии

Директор Агентства гидрометеорологии при МЧС Зарылбек Итибаев рассказал об ожидаемом прогнозе погоды по стране в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, во время оперативного совещания ведомства стало известно, что до 27 апреля по Кыргызстану ожидается повышение температуры воздуха.

"В Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях ожидается 25 градусов тепла, в Чуйской области - до 30 градусов тепла, лишь кратковременные дожди в горных и предгорных районах. В южном регионе страны воздух прогреется до 32 градусов тепла. В результате потепления воздуха, будет обильное таяние снега, что может привести к селевым и паводковым явлениям. Начиная с 27 апреля по республике ожидаются ливневые дожди, что приведет к поднятию уровня воды на реках. А это в свою очередь, приведет к селевым и паводковым явлениям", - сказал З.Итибаев.

Глава министерства Кубатбек Боронов поручил начальникам подразделений привести силы и средства МЧС и Гражданской защиты к повышенной готовности для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.