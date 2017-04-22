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Наезд на школьников — подозреваемый водворен в СИЗО на два месяца

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422007-ru.html

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Наезд на школьников — подозреваемый 2 года назад сбил человека насмерть — УМП

22 апреля 2017, 15:51       Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Подозреваемому в наезде на школьников Ленинский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 2 месяца в СИЗО-1 столицы, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека.
Наезд на двух школьников был совершен 21 апреля днем на пересечении улиц Ремесленной и Бакаева. Милиция выяснила, что детей сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz, он скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в Городскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого в наезде задержали через семь часов.
"Ленинский районный суд сегодня утром вынес решение об аресте подозреваемого сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО", - рассказал Майназаров.
Ранее сообщалось, что за рулем авто, совершившего наезд на школьников, находился житель столицы М. А. 1988 года рождения. В УПМ отметили, что задержанный 2 года назад совершил наезд со смертельным исходом в Бишкеке. Тогда погиб мужчина.
В Минздраве отметили, что у одного десятилетнего мальчика зафиксированы ушиб головного мозга, закрытый чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости, тупая травма живота и разрыв органов брюшной полости.
У второго ребенка ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом обеих костей левой голени, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, тупая травма живота, разрыв органов брюшной полости и ушибленная рваная рана верхней трети левого бедра. Оба мальчика находятся в реанимации.
Кадры наезда на детей с камеры наблюдения в Бишкеке, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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