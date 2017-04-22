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Главы МИД Кыргызстана и Казахстана обсудили использование рек в регионе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422005-ru.html

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22 апреля 2017, 15:22       Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым. По сообщению пресс-службы МИД Казахстана, министр Э. Абдылдаев находится в Астане для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
"Кыргызстан для Казахстана - стратегический партнер и союзник. Сегодня наблюдается высокая динамика развития двустороннего сотрудничества между нашими странами", - открывая двустороннуую встречу, подчеркнул Кайрат Абдрахманов. В ходе беседы министры в конструктивном и доверительном ключе рассмотрели актуальные вопросы казахстанско-кыргызской повестки дня. Особое внимание было уделено вопросам рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии. Собеседники договорились активизировать совместную работу по расширению приграничного сотрудничества и созданию благоприятных условий для взаимных поездок и общения граждан двух стран. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и реализацию договоренностей, достигнутых между главами государств в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке 14 апреля. Стороны также подчеркнули значимость продолжения координации по продвижению общих интересов Центральной Азии на глобальном уровне, в том числе в контексте членства Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годы.

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