Главы МИД Кыргызстана и Казахстана обсудили использование рек в регионе

22 апреля 2017, 15:22 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым. По сообщению пресс-службы МИД Казахстана, министр Э. Абдылдаев находится в Астане для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

"Кыргызстан для Казахстана - стратегический партнер и союзник. Сегодня наблюдается высокая динамика развития двустороннего сотрудничества между нашими странами", - открывая двустороннуую встречу, подчеркнул Кайрат Абдрахманов. В ходе беседы министры в конструктивном и доверительном ключе рассмотрели актуальные вопросы казахстанско-кыргызской повестки дня. Особое внимание было уделено вопросам рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии. Собеседники договорились активизировать совместную работу по расширению приграничного сотрудничества и созданию благоприятных условий для взаимных поездок и общения граждан двух стран. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и реализацию договоренностей, достигнутых между главами государств в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке 14 апреля. Стороны также подчеркнули значимость продолжения координации по продвижению общих интересов Центральной Азии на глобальном уровне, в том числе в контексте членства Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годы.