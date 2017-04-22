Они продолжают ездить на красный — видео о водителе маршрутки в Бишкеке

22 апреля 2017, 15:23 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. В редакцию Sputnik Кыргызстан обратился житель Бишкека, видеорегистратор которого запечатлел момент, как пассажирский микроавтобус проехал на красный сигнал светофора. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033027093'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033027093'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуОни продолжают ездить на красный — видео о водителе маршрутки в Бишкеке

"Они сбивают, переворачиваются, но продолжают ездить на красный", - написал бишкекчанин, приславший видео.

С его слов, маршрутка двигалась по улице Каралаева и, проехав на красный свет, повернула на улицу Сухэ-Батора.

16 апреля в Бишкеке пассажирский микроавтобус Mercedes Benz Sprinter столкнулся с Toyota Camry. В результате столкновения маршрутка опрокинулась и "проехала" на боку около 50 метров. пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Два человека получили травмы рук. По одной из версии маршрутка проехала на красный свет.

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