Доллар США: 67.7950 (-0.0055) 
Евро: 73.0084 (+0.3568) 
Золото: 41.20 $/гр (+0.05) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Казинформ": Как Талгат Мусабаев попал в советский отряд космонавтов"Казинформ": Как Талгат Мусабаев попал в советский отряд космонавтовГлавы МИД Кыргызстана и Казахстана обсудили использование рек в регионеГлавы МИД Кыргызстана и Казахстана обсудили использование рек в регионе

Они продолжают ездить на красный — видео о водителе маршрутки в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422004-ru.html

Похожие новости

Я не безработный! 7 вещей, бесящих бишкекского "наемного воина"

Поделись книгой — в Бишкеке проходит акция помощи баткенскому селу

Бишкеку 139 лет. Мэрия подготовила большую праздничную программу

В каких районах Бишкека и Чуйской области 24 апреля отключат электричество

Будет ли сегодня дождь — погода в Бишкеке

22 апреля 2017, 15:23       Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. В редакцию Sputnik Кыргызстан обратился житель Бишкека, видеорегистратор которого запечатлел момент, как пассажирский микроавтобус проехал на красный сигнал светофора. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033027093'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033027093'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуОни продолжают ездить на красный — видео о водителе маршрутки в Бишкеке
"Они сбивают, переворачиваются, но продолжают ездить на красный", - написал бишкекчанин, приславший видео.
С его слов, маршрутка двигалась по улице Каралаева и, проехав на красный свет, повернула на улицу Сухэ-Батора.
16 апреля в Бишкеке пассажирский микроавтобус Mercedes Benz Sprinter столкнулся с Toyota Camry. В результате столкновения маршрутка опрокинулась и "проехала" на боку около 50 метров. пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Два человека получили травмы рук. По одной из версии маршрутка проехала на красный свет.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум