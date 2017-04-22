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Trend: Индия нацелена на укрепление взаимовыгодного партнерства с Туркменистаном - президент

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-ind...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422003-ru.html

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22 апреля 2017, 14:54       Комментарии

Trend: Индия нацелена на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства с Туркменистаном, говорится в послании, адресованном президентом Индии Пранабом Мукерджи туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.
Как отмечается в пятницу в сообщении туркменского правительства, послание направлено по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами.
"Отмечая устойчивый прогресс многопланового индийско-туркменского диалога и высоко оценивая совместные успехи, достигнутые во всех сферах, мы нацелены на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства", - говорится в послании.
Президент Индии также выразил уверенность в том, что сотрудничество стран выйдет на новые высокие рубежи на благо двух народов, во имя их дальнейшего развития и процветания.
Два государства задействованы в проекте строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство туркменского участка газопровода протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. В настоящее время строительные работы на этом отрезке ведутся в соответствии с графиком. Начались изыскательские работы на афганском и пакистанском участках.
Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.
Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

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