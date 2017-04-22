Trend: Индия нацелена на укрепление взаимовыгодного партнерства с Туркменистаном - президент

22 апреля 2017, 14:54 Комментарии

Trend: Индия нацелена на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства с Туркменистаном, говорится в послании, адресованном президентом Индии Пранабом Мукерджи туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

Как отмечается в пятницу в сообщении туркменского правительства, послание направлено по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами.

"Отмечая устойчивый прогресс многопланового индийско-туркменского диалога и высоко оценивая совместные успехи, достигнутые во всех сферах, мы нацелены на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства", - говорится в послании.

Президент Индии также выразил уверенность в том, что сотрудничество стран выйдет на новые высокие рубежи на благо двух народов, во имя их дальнейшего развития и процветания.

Два государства задействованы в проекте строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство туркменского участка газопровода протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. В настоящее время строительные работы на этом отрезке ведутся в соответствии с графиком. Начались изыскательские работы на афганском и пакистанском участках.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.