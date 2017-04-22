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Спикеры парламентов Кыргызстана и Монголии обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем дипотношений

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422001-ru.html

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22 апреля 2017, 14:41       Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбекови председатель Великого государственного хурала Монголии Миеэгомбын Энхболд обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Как сообщает пресс-служба парламента, в послании Ч.Турсунбекова отмечается, что между Кыргызстаном и Монголией за 25 лет заложен прочный фундамент двусторонних связей, достигнут высокий уровень политического диалога в духе равноправного партнерства.
"Наши страны связывают большая симпатия и огромное уважение друг к другу. Кыргызстан и Монголия успешно строят парламентскую демократию, помогая друг другу в обмене опытом и знаниями. Это находит свое отражение в большом количестве двусторонних встреч между руководствами двух стран. Уверен, что наши дружественные контакты, как в политике, так и экономике и культурном обмене послужат углублению уже существующих доверительных отношений между нашими странами", - говорится в послании спикера.
В свою очередь М.Энхболд в поздравительной телеграмме выразил поздравления Ч.Турсунбекову и подчеркнул, что за прошедшее время отношения и сотрудничество между Монголией и Кыргызстаном благодаря двухсторонним усилиям успешно развиваются.
"Выражаю свою уверенность, в том что дружественные отношения между нашими странами, в том числе сотрудничество между нашими Парламентами и в дальнейшем будут укрепляется и развиваться", - отмечается в послании.

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