Спикеры парламентов Кыргызстана и Монголии обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем дипотношений

22 апреля 2017, 14:41 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбекови председатель Великого государственного хурала Монголии Миеэгомбын Энхболд обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Как сообщает пресс-служба парламента, в послании Ч.Турсунбекова отмечается, что между Кыргызстаном и Монголией за 25 лет заложен прочный фундамент двусторонних связей, достигнут высокий уровень политического диалога в духе равноправного партнерства.

"Наши страны связывают большая симпатия и огромное уважение друг к другу. Кыргызстан и Монголия успешно строят парламентскую демократию, помогая друг другу в обмене опытом и знаниями. Это находит свое отражение в большом количестве двусторонних встреч между руководствами двух стран. Уверен, что наши дружественные контакты, как в политике, так и экономике и культурном обмене послужат углублению уже существующих доверительных отношений между нашими странами", - говорится в послании спикера.

В свою очередь М.Энхболд в поздравительной телеграмме выразил поздравления Ч.Турсунбекову и подчеркнул, что за прошедшее время отношения и сотрудничество между Монголией и Кыргызстаном благодаря двухсторонним усилиям успешно развиваются.

"Выражаю свою уверенность, в том что дружественные отношения между нашими странами, в том числе сотрудничество между нашими Парламентами и в дальнейшем будут укрепляется и развиваться", - отмечается в послании.