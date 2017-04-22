МИД поможет доставить тело кыргызстанца, скончавшегося в США

22 апреля 2017, 14:47 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел КР посодействует доставке на родину тела кыргызстанца, скончавшегося в США. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

33-летний Адылбек Калыбеков умер в четверг в съемной квартире в Бруклине (штат Нью-Йорк). Причина смерти пока не известна, но, по словам друзей, последнее время молодой человек жаловался на боли в сердце. Его соотечественники, проживающие в США, начали сбор средств на краудфандинговой платформе для отправки тела на родину. В пятницу было собрано уже более 1,2 тысячи долларов из 6 тысяч требуемых.

Посольство КР в США держит связь с родственниками умершего. При получении медицинского заключения будет оформлено свидетельство о смерти и оказана необходимая помощь в отправке "груза 200" на родину.