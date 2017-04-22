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Общество Красного полумесяца обеспечило условия для пребывания спасателей в местах прорыва дамбы

Источник:
http://kabar.kg/news/obshchest...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-421999-ru.html

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22 апреля 2017, 14:28       Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызстана (НОКП КР) организовало доставку, установление палаток и предоставление горячего питания для бригад спасателей, сообщает пресс-служба НОКП КР. Еще 18 апреля три дамбы в селах Сузакского района Джалал-Абадской области были смыты в результате интенсивных ливневых дождей. Была угроза затопления жилых домов и пахотных земель в селах Благовещенск, Достук, Ынтымак, Арал, Тайгараев. На место происшествия оперативно выехала бригада МЧС. Сотрудники МЧС совместно с жителями вышеуказанных сел в количестве 600 человек провели берегоукрепительные работы.
Национальное Общество Красного Полумесяца КР (НОКП) в рамках своей деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации тесно сотрудничает с МЧС КР. В каждом регионе Кыргызстана есть мобильные национальные команды НОКП, которые реагируют во время чрезвычайных ситуаций природного характера. Их обязанность состоит в том, чтобы провести экстренную оценку в течение первых суток после бедствия и оказать гуманитарную помощь - доставить пострадавшим продукты питания, предметы первой необходимости.
В рамках основной деятельности НОКП проводит локальные информационные кампании, чтобы жители особо опасных районов страны научились распознавать опасность и спасать жизни.

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