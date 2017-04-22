Спикеры парламентов Кыргызстана и Монголии обменялись поздравлениями в связи с 25-летием дипотношений

22 апреля 2017, 14:41 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша КР Чыныбай Турсунбеков и Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Миеэгомбын Энхболд обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

Согласно сообщению пресс-службы ЖК КП, в послании Торага Ч.Турсунбекова отмечается, что между Кыргызстаном и Монголией за 25 лет заложен прочный фундамент двусторонних связей, достигнут высокий уровень политического диалога в духе равноправного партнерства.

"Наши страны связывают большая симпатия и огромное уважение друг к другу. Кыргызстан и Монголия успешно строят парламентскую демократию, помогая друг другу в обмене опытом и знаниями. Это находит свое отражение в большом количестве двусторонних встреч между руководствами двух стран. Уверен, что наши дружественные контакты, как в политике, так и экономике и культурном обмене послужат углублению уже существующих доверительных отношений между нашими странами", - говорится в послании Торага.

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Миеэгомбын Энхболд в поздравительной телеграмме выразил искренние поздравления Чыныбаю Турсунбекову и подчеркнул, что за прошедшие время отношения и сотрудничество между Монголией и Кыргызстаном благодаря двухсторонним усилиям успешно развиваются. "Выражаю свою уверенность, в том что дружественные отношения между нашими странами, в том числе сотрудничество между нашими Парламентами и в дальнейшем будут укрепляется и развиваться", - отмечается в послании.