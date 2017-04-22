Президенты Кыргызстана и Монголии обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия дипломатических отношений

22 апреля 2017, 14:06 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом 22 апреля сообщает Аппарат президента.

"За прошедший относительно короткий исторический промежуток времени нам совместными усилиями удалось наладить эффективные механизмы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Мы также активно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур.

Высоко ценю ваше личное внимание к вопросам развития кыргызско-монгольских отношений и выражаю полную готовность к продолжению совместной работы по активизации всего спектра взаимодействия между нашими странами во благо наших народов", - отмечено в поздравительной телеграмме А.Атамбаева.

Президент Кыргызстана пожелал президенту Монголии доброго здоровья, благополучия, счастья и больших успехов в его многогранной деятельности, а братскому монгольскому народу - мира и процветания.

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж в своем послании отметил, что народы двух стран, преодолев нелегкие вызовы переходного периода, установили парламентскую форму правления и успешно развивают демократию в обществе и рыночную экономику.

"Глубоко удовлетворён тем, что мы вместе идём по пути демократического развития, обмениваясь опытом и знаниями.

Пользуясь случаем, желаю вам, господин президент, здоровья, счастья, а дружественному кыргызскому народу - процветания", - говорится в телеграмме президента Монголии.