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Проект "Зеленый Кыргызстан", инициированный Темиром Сариевым, добрался до Бишкека

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-421996-ru.html

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22 апреля 2017, 14:07       Комментарии

Проект "Зеленый Кыргызстан" дошел и до жилмассива столицы Арча-Бешик. Данная инициатива принадлежит экс-премьер- министру КР Темиру Сариеву. Совместно с движением "Бирге" и местными жителями посажено более 200 деревьев. Т.Сариев призывает присоединится к данному проекту, отмечая, что если каждый кыргызстанец посадит по одному дереву, то в год по всей республике появятся 6 миллионов молодых саженцев, и вернет былой зеленый облик нашей родине.
"Каждый на своем примере должен показать любовь и заботу о стране, о своем родном доме, улице и городе. Поэтому мы сажаем деревья не только в парках и скверах, но и в селах, вдоль улиц, чтобы наши дети и старики могли приятно проводить время на улице. Это также дает дополнительную возможность поговорить с людьми, взглянуть на их жизнь и узнать об их проблемах", - отмечает Т.Сариев.
Он запустил проект "Зеленый Кыргызстан" в Жалал-Абаде. Видя как экс- премьер страны сам копает землю и садит деревья, местные жители активно присоединяются, делая процесс озеленения интересным, ведя беседы о повседневном быте.
Так озеленение прошло и на улицах Оша, далее перешел на улицы в Балыкчы, Таласской области и сейчас в Бишкеке. Проект "Зеленый Кыргызстан" продолжится в каждом регионе страны.

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