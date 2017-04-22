В Бишкеке стартовал открытый чемпионат КР по таэквондо-ITF

22 апреля 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке 22 апреля стартовал открытый чемпионат Кыргызстана по таэквондо-ITF с участием более 500 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

На открытии чемпионата приняли участие торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, президент международной федерации таэквондо-ITF Чой Жунг Хва, первый вице-президент международной федерации Вольмир Легай, директор государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канат Аманкулов, президент федерации таэквондо КР Эдуард Хегай.

По словам торага Ч.Турсунбекова, это честь принять участие в открытии столь важного мероприятия, проходящее в Кыргызстане между спортсменами ряда стран.

Также он поблагодарил президента международной федерации таэквондо-ITF Чой Жунг Хва за проведение в стране международного инструкторского семинара.

"Надеюсь, в 2019 году на Иссык-Куле состоится Чемпионат Азии по таэквандо на высоком уровне и наши спортсмены станут чемпионами", - сказал он и пожелал успехов и побед всем спортсменам.

В свою очередь Чой Жунг Хва отметил, что рад присутствовать на данном чемпионате, и впечатлен развитием таэквандо в Кыргызстане. "В странах, где занимаются данным видом спорта, уменьшается уровень преступности, ведь он требует силу и доброе сердце", - поделился он.

Кроме этого К.Аманкулов отметил, что проведенный семинар с участием Чой Жунг Хва даст толчок тренерам и спортсменам, чтобы они вышли на более высокий уровень в мировом спорте.

В ходе открытии чемпионата президент международной федерации таэквондо-ITF вручил почетный V дан в таэквандо Ч.Турсунбекову, а К.Аманкулову IV дан.