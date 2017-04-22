Доллар США: 67.7950 (-0.0055) 
Евро: 73.0084 (+0.3568) 
Золото: 41.20 $/гр (+0.05) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Один из сбитых школьников до сих пор без сознания — Минздрав КРОдин из сбитых школьников до сих пор без сознания — Минздрав КРЗа последние 14 лет количество студентов в мире удвоилось - ЮНЕСКОЗа последние 14 лет количество студентов в мире удвоилось - ЮНЕСКО

В Бишкеке стартовал открытый чемпионат КР по таэквондо-ITF

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-421995-ru.html

Похожие новости

Я не безработный! 7 вещей, бесящих бишкекского "наемного воина"

Поделись книгой — в Бишкеке проходит акция помощи баткенскому селу

Бишкеку 139 лет. Мэрия подготовила большую праздничную программу

В каких районах Бишкека и Чуйской области 24 апреля отключат электричество

Будет ли сегодня дождь — погода в Бишкеке

22 апреля 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке 22 апреля стартовал открытый чемпионат Кыргызстана по таэквондо-ITF с участием более 500 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.
На открытии чемпионата приняли участие торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, президент международной федерации таэквондо-ITF Чой Жунг Хва, первый вице-президент международной федерации Вольмир Легай, директор государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Канат Аманкулов, президент федерации таэквондо КР Эдуард Хегай.
По словам торага Ч.Турсунбекова, это честь принять участие в открытии столь важного мероприятия, проходящее в Кыргызстане между спортсменами ряда стран.
Также он поблагодарил президента международной федерации таэквондо-ITF Чой Жунг Хва за проведение в стране международного инструкторского семинара.
"Надеюсь, в 2019 году на Иссык-Куле состоится Чемпионат Азии по таэквандо на высоком уровне и наши спортсмены станут чемпионами", - сказал он и пожелал успехов и побед всем спортсменам.
В свою очередь Чой Жунг Хва отметил, что рад присутствовать на данном чемпионате, и впечатлен развитием таэквандо в Кыргызстане. "В странах, где занимаются данным видом спорта, уменьшается уровень преступности, ведь он требует силу и доброе сердце", - поделился он.
Кроме этого К.Аманкулов отметил, что проведенный семинар с участием Чой Жунг Хва даст толчок тренерам и спортсменам, чтобы они вышли на более высокий уровень в мировом спорте.
В ходе открытии чемпионата президент международной федерации таэквондо-ITF вручил почетный V дан в таэквандо Ч.Турсунбекову, а К.Аманкулову IV дан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум