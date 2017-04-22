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В Южной Корее успешно прооперированы 5 детей с пороком сердца из Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-iuzhnoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-421994-ru.html

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22 апреля 2017, 14:05       Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. В Медицинскоv центре "Гиль" в Южной Корее успешно прооперированы пятеро детей из Кыргызстана, страдавших врожденным пороком сердца. Операции были проведены после трехнедельного обследования в Центре. Все расходы, связанные с операцией и другими медицинскими услугами, транспортировкой больных детей и проживанием вместе с их родителями взял на себя Медцентр "Гиль". Ожидается, что 26 апреля все они вернутся на родину. Они были отобраны из Ошской, Таласской и Иссык-Кульской областей еще 4 апреля.
Согласно сообщению Национального Общества Красного Полумесяца Кыргызской Республики, это стало "возможным благодаря Соглашению между Национальным Обществом Красного Полумесяца КР с Южнокорейским Медицинским Центром "Гиль" в рамках программы "Предоставление бесплатного лечения детям с врожденным пороком сердца".
Эта программа предназначена для оказания кардиохирургической помощи детям, родители которых не имеют финансовых возможностей для проведения операции на сердце. В течение года сотрудники НОКП КР совместно с представителями министерства здравоохранения КР провели большую работу по отбору детей с врожденным пороком сердца.
Всего с 2010 года по 2017 год благодаря достигнутому Соглашению были вылечены 41 страдавших детей из Кыргызстана.
Основной критерий отбора – сложность заболевания, а также материальное положение семьи, где растет больной ребенок.
Стоимость одной операции на сердце со всеми расходами составляет порядка 36 тыс. долларов США. НОКП КР ведет мониторинг состояния детей, получивших помощь по этой программе и оказывают поддержку этим семьям.

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