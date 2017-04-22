Президенты КР и Монголии обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений

22 апреля 2017, 14:11 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. По сообщению Отдела информационной политики Аппарата Президента КР, в ней говорится: "За прошедший относительно короткий исторический промежуток времени нам совместными усилиями удалось наладить эффективные механизмы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Мы также активно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур.

Высоко ценю Ваше личное внимание к вопросам развития кыргызско-монгольских отношений и выражаю полную готовность к продолжению совместной работы по активизации всего спектра взаимодействия между нашими странами во благо наших народов", - отмечено в поздравительной телеграмме Президента Алмазбек Атамбаева.

Президент Кыргызстана пожелал Президенту Монголии доброго здоровья, благополучия, счастья и больших успехов в его многогранной деятельности, а братскому монгольскому народу – мира и процветания.

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж в своем послании отметил, что народы двух стран, преодолев нелегкие вызовы переходного периода, установили парламентскую форму правления и успешно развивают демократию в обществе и рыночную экономику.

"Глубоко удовлетворён тем, что мы вместе идём по пути демократического развития, обмениваясь опытом и знаниями.

Пользуясь случаем, желаю Вам господин Президент, здоровья, счастья, а дружественному кыргызскому народу – процветания", - говорится в телеграмме Президента Монголии.