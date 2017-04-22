Какие они красивые — редкие животные в объективах фотоловушек в Ала-Арче

22 апреля 2017, 13:35 Комментарии

БИШКЕК, 21 апр - Sputnik. В объективы фотоловушек, установленных в национальном парке Ала-Арча близ Бишкека, в апреле попали редкие животные. Кадры предоставил Фонд защиты животных Panthera Kyrgyzstan.

© Фото / фонд защиты животных Panthera KyrgyzstanЕдинственный враг этих величественных хищников — человек. Мех снежного барса на черном рынке оценивается в десятки тысяч долларов. Живут ирбисы мало: в дикой природе они редко доживают до 14 лет Фотоловушки зафиксировали редких зверей, занесенных в Красную книгу: снежного барса, горного козла и кабана. Также камеры запечатлели каменную куропатку и птиц семейства дроздовых.

В объективы фотоловушек попали не только взрослые животные, но и их детеныши.