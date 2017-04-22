Доллар США: 67.7950 (-0.0055) 
Евро: 73.0084 (+0.3568) 
Золото: 41.20 $/гр (+0.05) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За последние 14 лет количество студентов в мире удвоилось - ЮНЕСКОЗа последние 14 лет количество студентов в мире удвоилось - ЮНЕСКОМинюст признает, что в сфере регистрации юрлиц, нотариата и адвокатуры, проведения судебных экспертиз имеются коррупционные рискиМинюст признает, что в сфере регистрации юрлиц, нотариата и адвокатуры, проведения судебных экспертиз имеются коррупционные риски

Какие они красивые — редкие животные в объективах фотоловушек в Ала-Арче

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-421992-ru.html

Похожие новости

Ветеринарные службы стран ЕАЭС объединяют усилия в борьбе с болезнями животных

В "Ала-Арче" состоялось торжественное открытие памятника генерал-майору милиции Т.Жээналиеву

Вакцинация животных будет завершена до отгона скота на пастбища - Госветинспекция КР

Фото недели: от красивой россиянки до приветствия Путина и Атамбаева

Как исполнили бы наши предки хит "Между нами тает лед"

22 апреля 2017, 13:35       Комментарии

БИШКЕК, 21 апр - Sputnik. В объективы фотоловушек, установленных в национальном парке Ала-Арча близ Бишкека, в апреле попали редкие животные. Кадры предоставил Фонд защиты животных Panthera Kyrgyzstan.
© Фото / фонд защиты животных Panthera KyrgyzstanЕдинственный враг этих величественных хищников — человек. Мех снежного барса на черном рынке оценивается в десятки тысяч долларов. Живут ирбисы мало: в дикой природе они редко доживают до 14 лет Фотоловушки зафиксировали редких зверей, занесенных в Красную книгу: снежного барса, горного козла и кабана. Также камеры запечатлели каменную куропатку и птиц семейства дроздовых.
В объективы фотоловушек попали не только взрослые животные, но и их детеныши.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум