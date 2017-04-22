Один из сбитых школьников до сих пор без сознания — Минздрав КР

22 апреля 2017, 14:01 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Один из школьников, пострадавших в результате автонаезда, до сих пор без сознания, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова.

Наезд на двух школьников был совершен 21 апреля днем на пересечении улиц Ремесленной и Бакаева. Милиция выяснила, что детей сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz, он скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в Городскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого в наезде задержали через семь часов.

"Утром врачи собрались на консилиум. Сегодня детям будут делать магнинто-резонансную томографию (МРТ). Второй ребенок в сознании со вчерашнего дня. Состояние обоих оценивается как стабильно тяжелое", - отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что за рулем авто, совершившего наезд на школьников, находился житель столицы М. А. 1988 года рождения.

В Минздраве отметили, что у одного десятилетнего мальчика зафиксированы ушиб головного мозга, закрытый чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости, тупая травма живота и разрыв органов брюшной полости. У второго ребенка ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом обеих костей левой голени, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, тупая травма живота, разрыв органов брюшной полости и ушибленная рваная рана верхней трети левого бедра. Оба мальчика находятся в реанимации.