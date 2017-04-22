За последние 14 лет количество студентов в мире удвоилось - ЮНЕСКО

22 апреля 2017, 13:42 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. Количество учащихся вузов удвоилось в период с 2000 по 2014 годы и достигло отметки 207 млн студентов. Об этом говорится в программном документе, подготовленного экспертами Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО) и Международного института планирования образования (МИПО) при ЮНЕСКО. Согласно полученным данным, правительства стран едва поспевают за быстрорастущим спросом в условиях значительного неравенства в доступе к высшему образованию, когда оплата дорогого обучения ложится на плечи семей, многим из которых это не по карману.

Новый доклад под названием "Шесть способов обеспечить высшее образование каждому" предлагает ряд мер, способных сделать высшее образование более справедливым и финансово доступным, в том числе обеспечить, чтобы размер выплат студентов по кредиту не превышал 15% от их месячного дохода. Более высокий размер выплат угрожает исключить малоимущих из образовательного процесса.

"Создавая и передавая жизненно необходимые знания, навыки и основные ценности, высшее образование является краеугольным камнем для достижения Целей устойчивого развития", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. "Спрос на высшее образование будет продолжать расти. Правительства должны реагировать, внедряя целый спектр новых стратегий, которые обеспечат маргинализированным группам населения доступ к образованию на основе личных заслуг, а не привилегий".

Анализируя глобальные тенденции, доклад также демонстрирует, что всего лишь 1% беднейших студентов потратили больше четырёх лет на получение высшего образования по сравнению с 20% наиболее богатых учащихся.

В 2013 году в Южной Африке около 1/6 чернокожих и цветных студентов посещали высшие учебные заведения, в то время как среди белых студентов этот показатель составил более 50%. Аналогичная ситуация наблюдалась в Мексике, где менее 1% коренного населения посещает высшие учебные заведения. В Китае молодежь в сельской местности имеет в 7 раз меньше шансов посещать университет, чем студенты из городских районов.

Самый стремительный рост доступа к высшему образованию наблюдается в наиболее богатых странах. Так, в среднем в беднейших странах мира всего 8% молодых людей учатся в университете, по сравнению с 74% в самых богатых странах. Самые большие гендерные диспропорции наблюдаются в беднейших странах мира. Так, в 2014 году в странах с низким уровнем доходов женщины составляли всего 30% от общего числа студентов-бакалавров.

"В некоторых странах с глубоко укоренившимся социальным неравенством политика гарантирования квот и системы бонусов могут быть необходимы для расширения доступа недопредставленных групп к образованию, даже если подобные механизмы являются спорными", - заявила директор МИПО Сьюзен Грант Льюис.

Частные колледжи и университеты были расширены, чтобы принять растущее число студентов. В них учатся 30% всех студентов мира, а в Латинской Америке этот показатель достигает 50%.

Правительства не имеют достаточных финансовых средств, чтобы идти в ногу с темпами роста, поэтому семьи вынуждены самостоятельно оплачивать обучение. В 2015 году в 26 странах Европы домохозяйства оплачивали 15% стоимости высшего образования. В других странах с высоким уровнем доходов эти расходы были ещё выше, составив 40% в Австралии, 46% в США, 52% в Японии и 55% в Чили.

ЮНЕСКО является единственной организацией в системе ООН, занимающейся решением задач в сфере высшего образования. Организация рекомендует правительствам использовать комплекс мер, направленных на оказание помощи обездоленным. Такая поддержка, призванная помочь семьям с оплатой обучения, может включать низкую плату за обучение, а также основанные на потребностях стипендии и выплаты по кредиту по дифференцированным тарифам. В докладе приводится множество примеров того, как разные страны расширяют и диверсифицируют доступ к высшему образованию в целях достижения большей справедливости.

"Последнее, чего мы хотим, - это чтобы высшее образование стало бременем для студентов", - заявил директор ВДМО Аарон Бенаво. "Справляться со стремительным ростом количества студентов - нелёгкая задача, однако правительства могут принять такие политические решения, которые положат конец практике перекладывания финансовой ответственности за обучение на плечи семей".

В докладе представлены шесть конкретных рекомендаций для политиков в целях обеспечения справедливого и приемлемого по стоимости доступа к высшему образованию для всех:

-Не упускать из виду цели: убедиться, что те, кому больше всего требуется помощь, получают её;

-Принять необходимые законы: гарантировать равные условия доступа к образованию и его финансовую доступность в нормативно-правовых документах;

-Усилить контроль: учредить национальные ведомства по предоставлению равных возможностей;

-Разнообразить критерии зачисления в университеты: использовать различные критерии зачисления в университеты, чтобы удовлетворять потребности отдельных лиц;

-Предоставлять разнообразную помощь студентам: учредить ведомство по координации разнообразных форм предоставления помощи студентам, таких как займы и гранты;

-Ограничить размер выплат по кредиту для студентов до < 15% от месячного дохода.