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Минюст признает, что в сфере регистрации юрлиц, нотариата и адвокатуры, проведения судебных экспертиз имеются коррупционные риски

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-421989-ru.html

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Правозащитники: Центр судебных экспертиз – монстр коррупционных рисков

22 апреля 2017, 13:28       Комментарии

Министерство юстиции прокомментировало информацию рабочей группы Совета безопасности Кыргызстана по контролю за реализацией государственной стратегии антикоррупционной политики о том, что в деятельности ведомства выявлено свыше 30 коррупционных рисков. Как сообщает пресс-служба, Минюст признает, что в сфере регистрации юридических лиц, нотариата и адвокатуры, проведения судебных экспертиз имеются коррупционные риски, выявленные Совбезом. Однако. Ведомство отмечает, оно начало выявлять коррупционные риски в системе органов юстиции самостоятельно еще в 2016 году.
В ноябре прошлого года министерство утвердило перечень коррупционных рисков и должностных лиц, который направлен на рассмотрение Аппарата правительства и секретариата Совета безопасности.
В настоящее время политикой по предупреждению коррупции в органах юстиции занимается уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции.
Кроме того, Минюст утвердил план мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.

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