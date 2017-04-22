Минюст признает, что в сфере регистрации юрлиц, нотариата и адвокатуры, проведения судебных экспертиз имеются коррупционные риски

22 апреля 2017, 13:28 Комментарии

Министерство юстиции прокомментировало информацию рабочей группы Совета безопасности Кыргызстана по контролю за реализацией государственной стратегии антикоррупционной политики о том, что в деятельности ведомства выявлено свыше 30 коррупционных рисков. Как сообщает пресс-служба, Минюст признает, что в сфере регистрации юридических лиц, нотариата и адвокатуры, проведения судебных экспертиз имеются коррупционные риски, выявленные Совбезом. Однако. Ведомство отмечает, оно начало выявлять коррупционные риски в системе органов юстиции самостоятельно еще в 2016 году.

В ноябре прошлого года министерство утвердило перечень коррупционных рисков и должностных лиц, который направлен на рассмотрение Аппарата правительства и секретариата Совета безопасности.

В настоящее время политикой по предупреждению коррупции в органах юстиции занимается уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции.

Кроме того, Минюст утвердил план мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.