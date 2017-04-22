Доллар США: 67.7950 (-0.0055) 
Евро: 73.0084 (+0.3568) 
Золото: 41.20 $/гр (+0.05) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Минюст признает, что в сфере регистрации юрлиц, нотариата и адвокатуры, проведения судебных экспертиз имеются коррупционные рискиМинюст признает, что в сфере регистрации юрлиц, нотариата и адвокатуры, проведения судебных экспертиз имеются коррупционные риски"Проданный" год назад спиртзавод власти снова выставят на торги"Проданный" год назад спиртзавод власти снова выставят на торги

В Оше в легкоатлетическом забеге приняли участие более 3 тыс человек

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-421988-ru.html

Похожие новости

На Иссык-Куле под завалом угольной шахты остались два человека

Индия и Пакистан вступают в ШОС. Решение будет принято на саммите в Астане

Новобранцы Нацгвардии приняли воинскую присягу на площади Победы (фото)

А.Атамбаев принял генпрокурора И.Джолдубаеву

Наезд на школьников — подозреваемый 2 года назад сбил человека насмерть — УМП

22 апреля 2017, 13:05       Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. На центральной площади города Ош 22 апреля состоялся весенний оздоровительно-массовый легкоатлетический забег. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.
В церемонии открытия забега приняли участие первый вице-мэр Замирбек Аскаров, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту мэрии города Ош Улан Авазбеков, руководители, трудовые коллективы городских предприятий и организаций, вузов и сузов города, общеобразовательных школ, правоохранительных органов, войсковых частей, медицинских учреждений, жители города.
Замирбек Аскаров отметил, что мэрия города всегда поддержит проведение всех спортивных мероприятий и призвал всех горожан и молодежь к занятию спортом.
Пробег состоялся по 4 дистанциям: 400 м, 500 м, 1500 м, 2200 м. Легкоатлетический пробег разделен на 14 категорий.
Участникам, занявшим первые места, вручены дипломы, почетные грамоты и ценные подарки.
В спортивном мероприятии приняли участие более 3000 спортсменов в возрасте от 7 до 70 лет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум