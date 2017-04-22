В Оше в легкоатлетическом забеге приняли участие более 3 тыс человек

22 апреля 2017, 13:05 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Кабар/. На центральной площади города Ош 22 апреля состоялся весенний оздоровительно-массовый легкоатлетический забег. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В церемонии открытия забега приняли участие первый вице-мэр Замирбек Аскаров, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту мэрии города Ош Улан Авазбеков, руководители, трудовые коллективы городских предприятий и организаций, вузов и сузов города, общеобразовательных школ, правоохранительных органов, войсковых частей, медицинских учреждений, жители города.

Замирбек Аскаров отметил, что мэрия города всегда поддержит проведение всех спортивных мероприятий и призвал всех горожан и молодежь к занятию спортом.

Пробег состоялся по 4 дистанциям: 400 м, 500 м, 1500 м, 2200 м. Легкоатлетический пробег разделен на 14 категорий.

Участникам, занявшим первые места, вручены дипломы, почетные грамоты и ценные подарки.

В спортивном мероприятии приняли участие более 3000 спортсменов в возрасте от 7 до 70 лет.