"Проданный" год назад спиртзавод власти снова выставят на торги

22 апреля 2017, 13:02 Комментарии

БИШКЕК, 22 апр - Sputnik. Победитель аукциона отказался приобретать Кара-Балтинский спиртовый завод, сообщил Sputnik Кыргызстан заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Бакыт Мураталиев.

В начале июля прошлого года ФУГИ объявил, что по итогам тендера Кара-Балтинский спиртзавод продан за 200 миллионов 42,8 тысячи сомов. Победителем был признан Константин Дихтярь по доверенности от ОсОО "Алкоинвест". Однако недавно стало известно, что государство вновь планируется выставить объект на продажу. Редакция Sputnik Кыргызстан обратилась в фонд за разъяснением.

"Было два участника, один из них признан победителем, но через некоторое время он отказался покупать. Мы расторгли договор купли-продажи, однако гарантийный взнос победителя - 20 миллионов - перечислили в бюджет, так как, согласно законодательству, при отказе взнос остается у государства", - рассказал Мураталиев.

Он добавил, что сейчас проводится оценка комплекса, по завершении которой будет объявлен новый аукцион.

Госпредприятие "Кара-Балтинский спиртовый завод" создано на базе сахарного комбината, организованного в 1942 году. Основными видами деятельности завода являются производство спирта и оказание услуг по его технической выработке. Также на предприятии производятся спирт этиловый ректификованный класса "люкс" и побочная продукция: фироальдегидная фракция, сивушное масло, послеспиртовая барда и двуокись углерода (углекислота).